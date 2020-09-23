Штепа показала документ, свидетельствующий о регистрации ее кандидатом в мэры Славянска.

Бывшая глава Славянска Неля Штепа, которая юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города боевиками так называемой «ДНР», официально зарегистрировалась кандидатом в мэры города.

Об этом она сама сообщила в Facebook.

"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от "Партии мира и развития"! Нас с Вами ждёт победа!",- написала Штепа.

Под своим постом она разместила фото документа о регистрации ее кандидатом в мэры Славянска.

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Кто такая Неля Штепа

Неля Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича и входила в "Партию регионов".

11 июля 2014 года ее задержали по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков.

В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения, однако уже в сентябре 2017-го суд выпустил Штепу под домашний арест.

По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины за «нарушение права на свободу».

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Автор: Олег Давыгора