Шарий - Украинская правда: суд разрешил задержать скандального блогера / Скриншот
Печерский райсуд Киева разрешил правоохранителям задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.
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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.
Шария позволили задержать для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Решение приняли 25 февраля, обжалованию не подлежит.
Дело Шария
- 16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
- По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.
- 25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.
- 1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».
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