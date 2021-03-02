Решение суд вынес 25 февраля. Обжалованию оно не подлежит.

Печерский райсуд Киева разрешил правоохранителям задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Читайте такжеЖурналисты показали люксовые автомобильные обновления депутатов (видео)

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.

Шария позволили задержать для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решение приняли 25 февраля, обжалованию не подлежит.

Дело Шария

16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН