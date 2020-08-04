Премьер Польши назвал "Северный поток-2" "платой за оружие для Путина"

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проектом «Северный поток-2» Евросоюз обеспечивает Путина деньгами для покупки нового оружия.

Об этом он сообщил во время онлайн-встречи, организованной центром Atlantic Council, пишет Радио Польша.

Во время разговора бывший посол США в Польше Дэниел Фрид спросил Моравецкого о заявлениях в правящей партии «Право и справедливость» с «резкой риторикой в отношении Германии».

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Отвечая на этот вопрос, польский премьер отметил, что у партии есть «разные голоса» и «разные крылья».

«Я бы не сказал, что существует резкая антинемецкая риторика. Есть вопросы, которые мы не любим и об этом говорим, например «Nord Stream». На наш взгляд, это расплата европейскими деньгами за оружие для Путина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн).

Справка УНІАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Строительство газопровода должно было завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

19 сентября 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным". 8 ноября 2019 года Антимонопольный комитет Польши оштрафовал "дочку" французской Engie на 45 млн долл. за отказ сотрудничать в расследовании строительства «Северный поток-2».

Украина выступала против строительства газопровода и беспокоилась по поводу возможной потери статуса главного транзитного государства для российского газа в ЕС. Также противниками "Северного потока-2" были США, Польша и страны Балтии. В июне 2020 года США предложили расширить санкции против «Северного потока-2».

28 июля 2020 года Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги для недопущения реализации российского проекта "Северный поток-2". Соответствующий вопрос министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во время встречи в Варшаве.

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