Также предусматривается разблокирование подписания председателем Верховной Рады закона об олигархах.

Сегодня народные депутаты будут голосовать за избрание первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня будет продолжено рассмотрение вопроса об избрании первого заместителя председателя ВР, который парламент начал рассматривать 8 октября.

Есть две кандидатуры: Александр Корниенко от фракции "Слуга народа" и София Федина от фракции "Европейская солидарность".

Также сегодня на рассмотрении парламента 12 проектов постановлений, которые предусматривают отмену решения ВР от 23 сентября о принятии закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

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В случае отклонения всех этих проектов постановлений разблокируется процесс подписания председателем ВР данного закона и он будет передан на подпись президенту Украины.

Также сегодня парламент рассмотрит ряд законопроектов, касающихся деятельности Национального банка Украины.

Кроме того, предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроектов по совершенствованию порядка досрочного прекращения полномочия сельского, поселкового, городского головы.

Также ВР рассмотрит сегодня законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

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Автор: Надя Пришляк