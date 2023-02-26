Под санкции попали причастные к похищению украинских детей и функционированию структуры наемников РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Российской Федерации.

Как глава государства подчеркнул в вечернем обращении к украинцам, давление Украины и мира на государство-террориста продолжится.

"Сегодня есть новые решения нашего государства относительно санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни и людей. Против тех россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против тех представителей российской спортивной сферы, кто пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей", - сообщил Зеленский.

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Санкции против Российской Федерации - последние новости

К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки расширили санкции против страны-агрессора. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица из РФ.

Кроме этого, 24 февраля ЕС утвердил 10-й пакет антиросийских санкций. Три крупных банка – "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк" – попали в черные списки. Также санкции ударили по физическим и юридическии лицам, связанным с "группой Вагнера", российским пропагандистам и тому подобное.

Вечером пятницы лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и руководство Европейского Союза также сообщили, какими будут их следующие шаги во введении санкций против России.

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