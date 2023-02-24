В частности, они готовы и в дальнейшем принимать меры, чтобы исключить получение Россией передовых технологий и доходов для ведения войны.

Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и руководство Европейского Союза объявили следующие шаги введения санкций против России.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, обнародованной по итогам общения с президентом Украины Владимиром Зеленским на сайте Европейского совета.

"Мы сохраняем настроенность выступить объединенным фронтом благодаря применению новых координированных экономических действий против России в последующие дни и недели", - отмечается в заявлении.

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В частности, лидеры сообщили о новых санкционных мерах, которые они намерены ввести.

Во-первых, они обещают хранить, полностью воплощать и расширять те экономические санкции, которые уже были применены раньше, в том числе предотвратить случаи уклонения или обхода этих санкций посредством создания координационного механизма по обеспечению соблюдения санкций.

"Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, которые стремятся обойти или подорвать наши меры, прекратить оказывать материальную поддержку России для войны или столкнуться с серьезными последствиями (заплатить цену за эти действия)", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС с целью сдерживания такой деятельности по всему миру прибегают к действиям против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают войну России против Украины.

Во-вторых, лидеры G7 настроены помешать России находить новые пути для получения передовых технологий и материалов, военное и промышленное оборудование, которое можно использовать для развития ее промышленного сектора и еще большему нарушению международного права. В частности, они обещают одобрить меры, которые сделают невозможным получение Россией ресурсов для поддержки ее военного и промышленного секторов, в частности промышленного оборудования, инструментов, строительную технику и другие технологии, которые Россия использует для восстановления военной машины.

В-третьих, лидеры G7 продолжат сокращать доходы России для финансирования незаконной агрессии путем осуществления шагов для ограничения доходов РФ от экспорта энергоносителей.

В-четвертых, лидеры будут работать над уменьшением доходов России от продажи бриллиантов.

В-пятых, лидеры G7 работают над дополнительными мерами в отношении финансового сектора РФ, чтобы подорвать способность России вести незаконную агрессию. В частности, будут введены ограничения против дополнительных российских финансовых институтов, чтобы исключить обход ранее введенных санкций.

Также санкции и в дальнейшем будут применяться против тех, кто совершает военные преступления и нарушает права человека, или тех, кто получает доход от войны.

Санкций против России - детали

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

По состоянию на 23 февраля 2023 года страны ЕС провалили один из пунктов десятого пакета санкций против РФ. Более 10 государств выступили против введения штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 февраля, расширили санкции против России. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица РФ.