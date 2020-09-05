Однако Офис президента не исключил манипуляций накануне местных выборов в Украине.

Офис президента отреагировал на введении Россией санкций против ряда украинских депутатов.

Комментарий появился на официальном сайте представительства президента.

Читайте такжеГодовщина "Минск соглашений" США призвали РФ вывести оружие и военных из Украины

По мнению ОП, подобные действия Кремля носят, скорее, ситуативный спекулятивный характер в пропагандистских целях - на фоне отравления Навального и политического кризиса в Беларуси. Эти факты, считают в Офисе, резко ухудшают отношение к самой РФ.

«Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны», - предположили в ОП.

Однако если санкции касаются принципиальных позиций по суверенности Украины и соблюдения демократии, то по всем этим позициям мы абсолютно едины, заявили в представительстве Зеленского.

«Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», - говорится в сообщении.

Однако Офис президента не исключил манипуляций накануне местных выборов в Украине и «подыгрывания определенным политическим группам».

«К сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать, и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье», - отметили в ОП.

Что случилось?

Вечером 4 сентября стало известно о введении санкций против ряда украинцев. В черный список, в частности, попал лидер группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голоса» Святослав Вакарчук, а также пятый президент Украины и депутат Петр Порошенко.

Санкции России против Украины

1 ноября 2018 года правительство РФ ввело санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В декабре того же года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка.

В постановлении указывается, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская