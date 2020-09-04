Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 человека.

Правительство Австралии поддержало продление действия санкций против Москвы, которые были введены в связи с развернутой РФ агрессией на территории Украины.

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Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Санкции Австралия продолжает на следующие три года или до выполнения Россией обязательств по Минским соглашениям, уточнил министр.

«Об этом мы получили официальную коммуникацию от правительства из Австралии. Решение является окончательным», - подчеркнул он.

Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 человека.

Кулеба поблагодарил руководство государства за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Санкции против России: что известно

31 июля 2014 Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. Постепенно позицию Европы поддержали и другие страны мира.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

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Автор: Яна Ставская