Некоторые страны, которые не участвовали в саммите, также могут присоединиться к общему документу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию, когда из общего коммюнике саммита мира в Швейцарии начали якобы исчезать некоторые подписи стран-участниц.

"Дело в том, что швейцарские коллеги включили в первый список подписантов некоторые страны, которые на тот момент еще не подтвердили окончательно свое присоединение. И поэтому когда они обратились, сказали "Подождите, мы еще рассматриваем этот документ", ведь он правился до последнего момента, то их сняли из этого списка. Но обратите внимание, кто первый начал разгонять волну о так называемом отзыве подписей из общего коммюнике. Это сделали российские медиа, российская пропаганда", - пояснил Кулеба.

Он также добавил, что сейчас еще есть ряд стран, которые не смогли посетить саммит мира, однако рассматривают вариант присоединиться своими подписями к общему коммюнике. Он пояснил, что называть эти страны он не может. Однако, отметил, что речь идет о различных регионах мира.

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"Есть несколько стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, несколько стран из Океании и Азии. Собственно, со всех континентов", - добавил Кулеба.

Во время мирного саммита, организованном украинской стороной в середине июня, приняли участие несколько организаций и 101 государство. После мероприятия была подписана итоговая декларация - документ поддержали четыре организации и 80 стран-участниц.

Отказались это делать представители Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Саудовской Аравии, Ватикана, Индии, Бразилии, Ливии, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, ЮАР, Мексики и Таиланда. Затем свои подписи отозвали Иордания и Ирак.

Среди ключевых тезисов коммюнике - необходимость вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль украинской стороны и вновь обеспечить нашей стране доступ к некоторым морским портам.

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