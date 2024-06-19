Детали новой мирной встречи готовят рабочие группы, поделился глава Администрации президента украинского государства.

Уже прошел саммит мира в Швейцарии, и Украина может пригласить представителя РФ на следующую встречу с международными партнерами для выработки формулы будущих мирных переговоров.

Такую информацию разместило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского - Андрея Ермака. По его словам, рабочие группы готовят детали для новой встречи для достижения мира на украинской земле.

По словам Ермака, результаты работы этих рабочих "станут частью этого совместного плана, который будет поддержан рядом стран" на второй встрече. "Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России", - заявил глава ОП.

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Президент Швейцарии Виола Амхерд говорила, что российский диктатор Владимир Путин сможет поучаствовать во втором саммите мира, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

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В мирном саммите, организованном украинской стороной в середине июня, приняли участие несколько организаций и 101 государство. После мероприятия была подписана итоговая декларация - документ поддержали четыре организации и 80 стран-участников.

Подписывать декларацию не захотели представители Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Саудовской Аравии, Ватикана, Индии, Бразилии, Ливии, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, ЮАР, Мексики и Таиланда. Потом свои подписи отозвали Иордания и Ирак.

Стоит отметить, что в итоговой декларации саммита говорилось, что нужно вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль украинской стороны и снова обеспечить нашей стране доступ к некоторым морским портам.

Накануне старта мирного саммита Владимир Путин выдвинул ультиматумы якобы для завершения войны против украинцев. В частности, главарь РФ сказал, что наше государство должно полностью отказаться от Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона подчеркнула, что не согласится на ультиматумы со стороны врага.

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