Вода будет исчезать почти везде: нардеп предупредил об угрозе зимой

Имеющихся средств ПВО и инженерной защиты пока недостаточно, чтобы защитить энергетические объекты от российских атак.

Зимой Украина столкнется с риском масштабных перебоев с водоснабжением. Об этом "Телеграфу" сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко.

"Наша противовоздушная оборона вместе с инженерной защитой на сегодняшний день не способны защитить энергетические объекты. А энергетические объекты тянут за собой водоснабжение. Вы видите, насколько критична ситуация, и не только в Киеве. Неделю не было воды в Виннице. В Днепре не было воды двое суток", – рассказал политик.

Кучеренко отметил, что 95% населенных пунктов Украины не имеют надлежащего резервного питания для водоканалов. Показательным примером он считает Винницу, где после российских ударов сразу возникают перебои с водоснабжением.

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"Есть вопрос о резервном энергоснабжении к главе КГГА, но этот вопрос в равной степени касается всех мэров городов. Хотя планы устойчивости можно было принять на уровне закона еще в 2023 году и обязать их законом это делать", – добавил нардеп.

Он также отметил, что проблемы в энергетической отрасли неизбежно скажутся на теплоснабжении, что создает риск повторения прошлогоднего сценария. Кучеренко напомнил, что киевские ТЭЦ (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ) уже длительное время не производят электроэнергию. Их основная задача сейчас – обеспечивать производство тепла и подавать его через сети "Киевтеплоэнерго". Решающим фактором, способным создать проблемы с теплоснабжением, может стать уязвимость киевских ТЭЦ перед российскими ракетными ударами.

Проблемы с водоснабжением в Украине – последние новости

В конце октября российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре Киева, в результате чего в столице возникли перебои с электроснабжением. Из-за обесточивания нескольких важных инфраструктурных объектов в городе упало давление в водопроводной системе.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждает, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре украинцы могут лишиться доступа к централизованному водоснабжению, поэтому воду придется доставлять автоцистернами. Он отметил, что аналогичная ситуация уже возникла в минувшие выходные в Днепре, когда из-за перебоев с водоснабжением без воды оказались несколько сотен тысяч жителей города.

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