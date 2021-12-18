Он подтвердил, что некоторое время жил в РФ, но события в Украине в 2014-2015 годах окончательно повлияли на его жизнь.

Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, которого уволили с должности после инцидента на блокпосту на въезде в Донецкую область, впервые дал большое интервью, прокомментировав все обвинения.

Интервью Гогилашвили дал изданию "Бабель".

Так, он категорически отрицает наличие российского паспорта. В интервью Гогилашвили подтвердил, что некоторое время жил в РФ, но события в Украине в 2014-2015 годах окончательно повлияли на его жизнь.

"Я определился на 100% в 2015 году. Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакатов. Я никогда не мог представить себе, что я - человек, который служил этой стране, - буду обвинен в том, что я пророссийской направленности", - отметил он.

"Я знаю на 100%, эта страна - страна свободы, и единственный враг - это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я - не гражданин России и не являюсь им - ни понятийно, ни фактически", - подчеркнул Гогилашвили.

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Также он опроверг наличие судимости, объяснил знакомство с Валуевым и дружбу с президентом Владимиром Зеленским.

В своем интервью Гогилашвили также впервые рассказал о покушении на него и опроверг наличие у него спецохраны.

"Была попытка покушения на меня - расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой по сей день", - отметил Гогилашвили.

Скандал с Гогилашвили

Как сообщал УНИАН, 11 декабря ряд СМИ проинформировали, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы.

В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

После этого Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосту при въезде в Донецкую области.

Он заявил, что соглашается с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство в отношении него и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

13 декабря на сайте Кабинета министров опубликовали распоряжение об увольнении Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел.

Согласно тексту распоряжения, его уволили по собственному желанию.

Автор: Татьяна Герасименко