В то же время она отмечает, что Россия не сможет одержать победу в войне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что в ожидании вооруженной помощи на нашу страну ожидает несколько очень сложных недель или даже месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

Говоря о предоставлении Украине вооружения странами-союзниками, Маляр подчеркнула, что Украина входит в новую фазу войны на фоне изменений глобального отношения к отпору агрессии России.

"Несмотря на бешеное давление, ракетные обстрелы со стороны России, Россия фактически сейчас загоняет себя в ситуацию, когда не сможет одержать победу в войне ресурсов", - сказала она.

Заместитель министра, в то же время подчеркнула: "следует понимать, что пока западное оружие поступит в том количестве, чтобы уравновесить Наши потенциалы и обеспечить наше преимущество, пройдет определенное время, потому что это определенные процедуры. Поэтому нас с вами ожидают несколько чрезвычайно сложных недель. Возможно, месяцев".

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лизе для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что закон рассчитан на 2022 и 2023 годы и предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента оборонно-промышленного комплекса США.

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