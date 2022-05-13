Военный отметил, что уже давно не верит в дипломатию с запретом стрелять.

Полномасштабная война России против Украины закончится только после победы ВСУ на поле боя.

Об этом в интервью 24 каналу заявил Максим Жорин - экс-командир полка "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.

Жорин подчеркнул, что уже давно не верит в дипломатию с запретом стрелять.

"Нет, это (завершение войны - УНИАН) будет исключительно на поле боя. Я не верю, и давно об этом говорил, в игру в дипломатию с запретом стрелять (если помните, что были даже такие времена)" ,– сказал Жорин.

Он напомнил, что война продолжается уже 8 лет. С первого дня было очевидно, что она будет приобретать новые этапы, масштабы, а решится только на поле боя.

"Безусловно, сегодняшний мир не может существовать без дипломатии, дипломатических отношений. Но именно решающими будут все бои на поле боя. Именно украинская армия решит победу в этой войне", – добавил Жорин.

Напомним, министр обороны Алексей Резников предупредил, что нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Украина входит в новую фазу войны, которая будет долговременной.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в ожидании вооруженной помощи на нашу страну ожидает несколько чрезвычайно сложных недель или даже месяцев.

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