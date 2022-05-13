По словам министра обороны, к 9 мая страна-агрессор Россия получила стратегическое поражение.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую длительную фазу войны.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Мы входим в новую — долговременную — фазу войны. Чтобы одержать победу в ней, надо тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал",-написал он.

По словам главы ведомства, к 9 мая Россия получила стратегическое поражение — не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.

"К стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне. Если вспомнить, что цивилизованный мир усиливает экономические санкции, а Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО, то международный контекст для Кремля системно ухудшается. Мир получил шанс победить диктатуру, которая создает глобальную опасность", - отметил министр.

Он добавил, что Украину ожидают чрезвычайно сложные недели.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в ожидании вооруженной помощи на нашу страну ожидает несколько чрезвычайно сложных недель или даже месяцев.

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