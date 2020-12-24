Кулеба отметил, что ожидание удобного момента - основной элемент тактики РФ на переговорах.

У России на переговорах по Донбассу есть одно преимущество - неизменность власти, которая позволяет ей выжидать удобный момент для достижения ее целей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что ожидание удобного момента - основной элемент тактики РФ на переговорах.

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"Россияне всегда ждут таких условий и обстоятельств, при которых они могут решить вопрос на своих условиях. Если они видят, что такой момент настал, они идут вперед и становятся более конструктивными. Если они видят, что момент не такой, и решение может быть на украинских условиях или на сбалансированном варианте, тогда они ставят все на паузу. Это может быть разное совпадение факторов", - сказал министр.

Кулеба считает, что у России есть преимущество по сравнению с Украиной - одна и та же власть на протяжении многих лет.

"Есть такой термин "оппортунист", то есть человек, который умеет пользоваться моментом. Российская дипломатия оппортунистская, они всегда ждут того момента, когда смогут что-то сделать в собственных интересах. И нужно признать, что у них есть одно преимущество - во всех странах лидеры меняются, а в России нет, сохраняется неизменность подхода. Для нас это недостаток, но они могут бесконечно сидеть и ждать выгодного момента", - сказал глава МИД.

Комментируя возможность очередной встречи в нормандском формате, Кулеба сказал, что Россия сознательно ищет предлоги, чтобы не участвовать в этой встрече.

"Может, это акт признания собственной вины? "Ничего не выполняется с нашей стороны, поэтому мы не готовы к встрече". А если серьезно - когда не хочется допустить какого-то события, то всегда можно найти сто причин. Эти причины искусственные, это понимают наши международные партнеры. Но другой России у нас нет, нужно вести переговоры с такой Россией, которая не боится выглядеть безответственно, нужно говорить, работать. Мы сделали нашу работу, нигде не уступив нашим интересам. Мяч на поле России, это четко понимают наши партнеры в Париже и Берлине", - сказал Кулеба.

Решение в Гааге о расследовании военных преступлений РФ в Украине

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что прокуроры в Международном уголовном суде в Гааге объявили историческое решение о наличии всех оснований для рассмотрения военных преступлений Российской Федерации в Крыму и на Донбассе.

Министр отметил, что "международное правосудие не быстрое, но неотвратимое". "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул глава МИД.

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Автор: Андрей Василюк