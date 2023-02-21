В МИД Литвы заявили, что НАТО еще ничего не начинало.

Президент России Владимир Путин в своем сегодняшнем обращении заявил, что РФ воюет не против Украины, а против НАТО. Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своему Twiter объяснил почему в Кремле снова врали.

"НАТО не воюет с Россией. НАТО даже не начало специальную военную операцию против РФ. Россию сейчас побеждают украинцы, а не НАТО. Некоторым людям это неудобно признавать, и это видно", - говорится в посте Ландсбергиса.

Отметим, что по словам Путина Запад захватил власть в Украине и использует ее территории, как полигон для ведения боевых действий против России. В Белом доме уже успели ответить на такое заявление диктатора, назвав ее "абсурдом и безответственностью".

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Россия за ее заявления касательно НАТО

В Кремле сменили методички для российских СМИ: в них Российская Федерация побеждает НАТО.

В феврале российские пропагандисты заявили о желании полностью уничтожить Польшу. Пообещали за час поставить Варшаву на колени.

Американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук заявил, что Россия уже воюет с НАТО, но еще очень слаба для такой борьбы.

Зато Зеленский такие заявления России сопроводил юмором: его анекдот о войне Москвы с НАТО разорвал сеть.

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