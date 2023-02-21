Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что никто не нападает на Россию, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Путина "безответственными".

В Администрации президента США Джо Байдена отреагировали на риторику российского лидера Владимира Путина о том, что именно Запад своими враждебными действиями спровоцировал российско-украинскую войну.

Отметим, что сегодня во время своего послания к Федеральному собранию Путин заявил, что нападение РФ на Украину вполне оправдано по этой причине. В ответ советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это обвинение "абсурдным", сообщает BFMTV.

"Никто не нападает на Россию. Существует определенный абсурд в идее, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-то другого", - сказал он.

Также Салливан прокомментировал позицию по этому поводу американского лидера Джо Байдена, выступление которого ожидается 21 февраля в 18:30 по киевскому времени. По словам Салливана, Байден не собирается в своей речи предлагать Украине дипломатический путь окончания войны. Зато он вспомнит о различии ценностей демократий и авторитарных режимов и сделает акцент на борьбе с агрессорами, которые пытаются уничтожить фундаментальные принципы демократии, отметил Салливан.

Также свое заявление по поводу выступления Путина сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии CNN. Он прокомментировал главный тезис диктатора относительно решения РФ прекратить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и назвал это "безответственным" поведением. Он акцентировал, что со своей стороны Белый дом готов возобновить соответствующее партнерство в любое время.

"Мы будем внимательно наблюдать, что на самом деле делает Россия", - пообещал он.

РФ выходит из Договора о стратегическом наступательном вооружении

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о стратегическом наступательном вооружении во время своего послания Федеральному собранию. Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, и что "все осталось в прошлом. Ранее США также обвинили РФ в нарушении условий совместной договоренности.

Впервые соответствующее партнерство стран началось 12 лет назад. По условиям договора, ни одна из сторон не должна увеличивать количество развернутых ядерных боезарядов более чем в 1550 единиц. Также стороны зафиксировали, что на их вооружении должно быть до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. В феврале 2021 года США и Россия продлили действие Договора об ограничении стратегического наступательного вооружения до 2026 года. Однако теперь их договоренности больше не действуют.

Как отметил Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, действия Путина свидетельствуют о том, что он не хочет мира, а продолжает готовиться к более глобальной войне.

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