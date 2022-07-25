Российский диктатор может прибегнуть к применению ядерного оружия, но для этого шага ему необходимо психологически подготовиться.

Заявления российского руководства относительно войны в Украине не имеют никакой ценности и веса. Удары по порту Одессы спустя сутки после подписания зерновых договоренностей это подтверждают. Россия сейчас воюет не только с Украиной, но и с НАТО.

Такое мнение озвучил американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский по эфире канала FREEДОМ.

"Я считаю, что мы находимся в состоянии войны не только с Украиной, но уже между НАТО и Российской Федерацией по ряду причин, которые легко объяснить", - заявил историк.

Ведущий переспросил, действительно ли Фельштинский считает, что война РФ и НАТО началась, ведь соотношение сил неравное. РФ задействовала в Украине 85% войск и лишь 15% оставила для защиты своих рубежей. Однако историк отметил, что не верит в исчерпывание человеческих ресурсов армии оккупантов. Так же он считает, что запасы оружия у страны-оккупанта тоже значительные.

"То есть, до полного разгрома России нам еще далеко. Я, кстати, не уверен, что этого разгрома вообще можно будет достичь при этих уровнях поставок вооружений, которые Украина получает сейчас. Для этого нужны лучшие виды вооружений и в больших количествах", - отметил он.

Историк также добавил, что у Украины человеческий и вооруженные резервы могут иссякнуть. Кроме того, украинцы очень болезненно реагируют на смерти мирных и военных, в отличие от РФ.

"24 февраля на примере войны в Украине мы все поняли, что российская армия слаба, что у России нет сил захватывать Европу, как, вероятно, планировал Путин. На самом деле, Путин и тогда, и сейчас рассчитывает на капитуляцию Польши, а не на победу. Главный его аргумент в этом расчете - это наличие ядерного оружия. Мы неоднократно слышим от российского руководства угрозы применить это оружие, если будут созданы для этого какие-то обстоятельства", - отметил он.

Историк считает, что для применения ядерного оружия Путину необходимо морально подготовиться, как и к вторжению в Украину. Фельштинский добавил, что российский диктатор не случайно ждал с 2014 года, прежде чем открыто вторгнуться регулярными войсками на территорию суверенной страны.

Пока Путин надеется на моральное поражение Европы, открытие коридора к Приднестровью и разжигание войны в Молдове. Историк отметил, что Путину пока не очевидно, что он проиграет эту войну.

Как сообщал УНИАН, ранее Фельштинский заявил, что Россия терпит поражение в войне, которую она развязала против Украины, если в нее вступит НАТО и это вскоре произойдет.

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