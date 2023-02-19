Пропагандисты заявили, что через несколько минут РФ "вернет Польшу в каменный век".

Российские пропагандисты уже не надеются "взять Киев за три дня", но мечтают за час "поставить Польшу на колени".

В эфире одной из пропагандистских программ один из экспертов в студии заявил, что в имеющейся в России оружием можно за считанные минуты "вернуть Польшу в каменный век".

"Польшу можно поставить на колени через час, вернув ее в каменный век. 60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут - и Польши нет, там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все - она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска", - заявил пропагандист.

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Он добавил, что России не надо тратить жизнь, "чтобы танки шли на Варшаву".

Роспропаганда о Польше

Российские пропагандисты активно зомбируют население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но с НАТО. Недавно пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", Украины не будет, а Запад "распадется".

Впоследствии россияне призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины.

Этому подыгрывал и белорусский диктатор Александр Лукашенко. В частности, он заявил, что российский президент Владимир Путин не готовит наносить ядерный удар по Украине, в то же время в "провокациях" применить ядерное оружие обвинил Польшу.

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