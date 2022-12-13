Президент повеселил украинцев шуткой о том, как страна-агрессор "воюет" с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский "взорвал" сеть анекдотом. Он пошутил о России и войне, а также о безумных потерях оккупантов.

Во время беседы с Дэвидом Леттерманом для спецвыпуска Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент рассказал, что у украинцев мало поводов для радости. Однако чувство юмора спасает нас от безумия, ведь на фоне всей информации о зверствах рашистов трудно оставаться спокойным.

Именно поэтому Зеленский предложил Леттерману послушать анекдот, а тот согласился. Президент решил рассказать шутку о том, как одесситы обсуждали войну.

Видео дня

"Встретились два одессита... И один другому говорит:

- Ну что, как там ситуация, что там говорят?

- Ну что, говорят, война.

- А что за война?

- Россия воюет с НАТО!\

- Серьезно?!

- Да-да, война, Россия воюет с НАТО.

- И что там?

- Ну как там... 70 тысяч российских военных погибло, все ракеты почти потратили, много техники сломано, взорвано. Этакая ситуация.

- А что НАТО?

- А что НАТО? НАТО еще не подъехало!".

Видео с анекдотом от Зеленского быстро "разлетелось" по сети. Украинцы активно комментируют шутку в социальных сетях и признают, что чувство юмора действительно помогает нам пережить ужасные события.

Интервью Зеленского для Netflix: о чем говорил президент

Во время спецвыпуска Netflix "мой следующий гость не нуждается в представлении" президент ответил на много интересных вопросов. Да, он поделился планами на будущее и расстрогал признанием:

"До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже одержим победу, и выпить пива очень хочу".

Кроме этого президент рассказал, продолжится ли война в Украине после смерти Путина, и поделился мнением о том, осмелится ли кровавый диктатор на ядерный удар.

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