Это намеренная эскалация со стороны России.

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт прокомментировал сегодняшнюю ракетку атаку на Киев.

Как он отметил в Twitter, "трудно воспринимать сегодняшнюю утреннюю ракетную атаку на жилые районы Киева, как что-либо, кроме преднамеренной российской эскалации".

Он также рассматривает этот обстрел как сигнал ко встрече стран "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая происходит сегодня.

Ракетный обстрел Киева 26 июня: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точна и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, из дома эвакуировали 25 жильцов. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

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