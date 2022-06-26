Вместо детской площадки во дворе заведения большая воронка.

Одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

На месте детской площадки во дворе садика появилась огромная воронка диаметром 7 м. Здание садика повреждена. Взрывной волной выбило все стекла и рамы окон.

К счастью, удар произошел примерно в 6 утра. В это время детская площадка пустовала. Как отмечает Геращенко, днем здесь могли быть дети.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

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