Закон, в частности, предусматривает прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы при участии международных организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе таможни (№ 6490-д).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Закон о реформе таможни № 6490-д подписан. С 1 ноября вступает в силу", - написал он у себя в Telegram.

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Отмечается, что законопроект предусматривает:

- перезагрузку по образцу БЭБ, согласованную с международными партнерами;

- прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы с участием международных организаций;

- политическую независимость председателя Гостаможслужбы - увольнение по заключению аудита;

- переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового председателя;

- половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей выбирают международники по предложениям бизнес-сообщества;

- повышение зарплат на уровне закона.

В пояснительной записке к проекту закона указано, в частности, что определение нового главы Гостаможслужбы по результатам проведения прозрачного конкурса конкурсной комиссией высокой квалификации, его назначение сроком на 5 лет с заключением контракта с конкретным достижимыми и измеряемыми показателями эффективности будет способствовать стабильности в работе таможенных органов в целом.

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в Telegram отмечал, что реформированная таможня должна "выровнять правила игры в нашей экономике, принести дополнительные десятки миллиардов в бюджет и, соответственно, уменьшить поток коррозионного капитала, что повлияет на все государство и общество".

Закон о реформе таможни - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что 17 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе таможни, который является маяком МВФ, Всемирного банка и США.

Кроме того, в марте 2023 года правительство обновило стратегию реформирования таможни, которая будет охватывать дальнейшую ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией.

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