Больше всего из Украины экспортировали продовольственные товары, металлы и оборудование.

За 2023 год украинский товарооборот составил 99,4 млрд долларов: в течение прошлого года в Украину импортировали товаров на сумму 63,5 млрд долларов, а экспортировали – на 36 млрд долларов.

Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, в список стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, вошли Китай — $10,4 млрд, Польша — $6,6 млрд и Германия — $4,9 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Румынию — на $3,7 млрд, Китаю-на $2,4 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили следующие категории:

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машины, оборудование и транспорт — $19,8 млрд;

продукция химической промышленности - $11 млрд;

топливно-энергетические товары - $10,3 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $21,8 млрд;

металлы и изделия из них — $3,9 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд.

Украинский экспорт-последние новости

В декабре Украина имела один из лучших показателей агроэкспорта Черным морем за весь период военного положения - 4,8 млн тонн зерновых, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили почти 100 млн тонн.