По его словам, если Россия в ближайшие дни объявит о присоединении оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, на поле боя ничего не изменится.

Украина полна решимости вернуть все временно оккупированные Россией территории несмотря на проведенные там псевдореферендумы и угрозы российского военно-политического руководства применить ядерное оружие.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Associated Press, сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, если Россия в ближайшие дни объявит о присоединении оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, на поле боя ничего не изменится.

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"Мы освободим нашу территорию военным путем. И наши действия зависят не столько от того, что думает или чего хочет Российская Федерация, сколько от военного потенциала, который имеет Украина", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине "жизненно необходимо" вернуть все захваченные Россией земли.

"Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт, и будет считать себя победителем в жестокой войне против Европы", – убежден советник руководителя Офиса президента.

Поэтому, по его словам, для обеспечения стабильности в Европе нужно полностью освободить украинскую территорию.

"Референдумы" на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей оккупационные власти провели псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило проведение псевдореферендумов.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты под дулом автоматов заставляли жителей города "правильно проголосовать". По его данным, лишь 10% жителей города поддержали присоединение к России.

Уже завтра, 30 сентября, в Кремле должно пройти собрание по аннексии временно захваченных украинских территорий.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на "присоединенные" к РФ территории будут распространятся все российские законы и доктрины, включая ядерную.

Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

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