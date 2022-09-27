Они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Соединенные Штаты Америки никогда не признают оккупированную Россией территорию "чем-либо, кроме части Украины".

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, пишет CNN.

По ее словам, фиктивные референдумы стали вопиющим нарушением международного права.

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"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Жан-Пьер.

В ближайщие дни общественность узнает больше об ответных действиях США, отметила она.

"Мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии", - сказала она.

Проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Ранее оккупанты объявили о проведении псевдореферендумов на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого их хотят "присоединить" к Российской Федерации.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в будущем на аннексированные территории будут распространятся ядерная доктрина.

Международное сообщество осудило проведение незаконных "референдумов", а страны "Большой семерки" и Европейского Союза пообещали ввести санкции против России.

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