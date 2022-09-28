Иван Федоров отметил, что даже и 1% населения не принял участие в "голосовании"

Официальные власти Запорожской области назвали число жителей, проголосовавших на фейковом "референдуме" РФ. Только 0,5% жителей оккупированных районов приняли участие.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования". Украинское правительство продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты бюджетникам и обеспечивать все социальные гарантии", – говорится в сообщении.

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При этом Федоров отметил, что уже известны фамилии всех коллаборантов, поэтому никто не уйдет от ответственности.

"Уверен, что наши героические военные освободят все временно оккупированные территории Запорожской и других областей. В том числе и Мелитополь, ключ к деоккупации юга Украины", - подытожил мэр Мелитополя.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

23-27 сентября оккупанты проводили на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Россим

Страны G7 и Евросоюз заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории. В свою очередь президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные антироссийские санкции в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на оккупационные псевдореферендумы.

В свою очередь российские СМИ сообщили, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины пройдут по той же схеме как и в Крыму в 2014 году.

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