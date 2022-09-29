Предположительно, собрание организовывается из-за псевдореферендумов и незаконной аннексии временно захваченных украинских территорий.

Завтра, 30 сентября, депутаты Госдумы РФ прибудут в Кремль. Они уже получили приглашения на собрание, которое организовывается, судя по всему, ради аннексии временно захваченных украинских территорий в результате полномасштабного российского вторжения.

Как сообщили росСМИ, заседание начнется в 15:00 по московскому времени (аналогичное с киевским). Детали собрания пока не разглашаются, но главным вопросом, скорее всего, станет аннексия временно оккупированных регионов Украины по результатам фейковых "референдумов".

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Путин объявит о вхождении территорий в состав России 30 сентября. Об этом также рассказали в Министерстве обороны Великобритании. Президент РФ сделает соответствующее заявление во время выступления перед депутатами Госдумы.

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Аннексия украинских регионов: что известно

Россия провела фейковые "референдумы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Людей заставляли "голосовать" под дулами автоматов, однако явка все равно была минимальной. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, на Запорожье в "референдумах" приняли участие 0,5% жителей.

В США "голосование" назвали фикцией и заявили, что Украина имеет полное право вернуть свои территории. Для этого наша страна может использовать западное вооружение — даже после незаконной аннексии.

Страны Европы тоже отказались признавать результаты "референдумов". Среди них оказалась и Сербия, идеологический союзник России.

В ВСУ сообщили, что никакие референдумы не помешают вернуть временно оккупированные земли Украины. С аналогичным заявлением выступил и президент Владимир Зеленский.

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