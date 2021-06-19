По словам председателя Верховной Рады, Украина способна стать членом Организации Североатлантического договора, однако для этого нужен не один год.

Украина не сможет вступить в НАТО в ближайший год, однако на протяжении 10 лет обретение членства "теоретически возможно".

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью "Радио свобода".

"Давайте откровенно. Если мы говорим о ближайшем будущем, то это какой срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем. Есть позиция, которую мы слышим от наших иностранных партнеров. Их надо будет убеждать. Мы должны провести много реформ для того, чтобы отвечать стандартам НАТО об обороноспособности и в отношении стандартов обеспечения украинской армии, и много других вещей, с одной стороны", - отметил спикер ВР.

В то же время, по его словам, Украина сможет стать членом НАТО.

"С другой стороны, мы понимаем, что это не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой мы много лет сотрудничаем и движемся в этом направлении. Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростой. И сказать, что он будет короткий, я думаю, что тоже... 10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами", - рассказал Разумков.

Он подтвердил, последние заявления президента США также к этому приближают, но "надо быть откровенным и в отношении себя и к людям".

"Не надо врать, не надо выдавать желаемое за действительное. Но мы точно не можем сесть, сложить ручки и ждать, что кто-то нам что-то принесет. Мы должны работать", - отметил председатель Верховной Рады.

Парламент при этом, по словам Разумкова, немало делает для приближения Украины к НАТО.

"Многое делает, начиная от обеспечения украинской армии. ГОЗ (государственные оборонные закупки - УНИАН)... Другие нормативные акты, то, что от нас зависит для того, чтобы приблизить и к стандартам НАТО, и обеспечить украинскую армию. Сегодня армия - это не просто слова. Это возможность существовать для украинского государства. Потому что только благодаря армии, нашей обороноспособности мы остаемся суверенным государством. Да, с частью оккупированных, но пока оккупированных территорий. И будем продолжать это делать", - уверен политик.

Читайте такжеС осени Украина начнет вести подготовку офицеров по стандартам НАТО"Если мы говорим о реформах, их много. Они не всегда связаны непосредственно с армией. НАТО - это не только военный блок, это и гуманитарная организация. И я уверен, что будет продолжаться. То, что будет зависеть от парламента (мы можем посмотреть не на словах, а на конкретных действиях), мы делали, делаем и будем делать", - добавил Разумков.

Курс Украины в НАТО

В начале апреля во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

"Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.

В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.

По словам представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.

Участники саммита НАТО 14 июня в заключительном сообщении заявили, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО в будущем.

Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

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Автор: Катерина Комолова