Спикер Дмитрий Разумков отметил, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами из "Слуги народа".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет подавать в отставку, но к ней готов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Разумков отметил, что о его отставке говорят давно, но "сейчас чуть больше, чем до этого".

"Я подавать в отставку не собираюсь", - заявил он.

Разумков отметил, что ВР может принять решение о его увольнении, но "для этого нужно 226 голосов, и есть отдельная процедура - сбор 150 подписей, а дальше подготовка, отчет и голосование в стенах ВРУ". "Я к этому готов. Я об этом говорил давно, что, если будет желание народных депутатов сменить председателя ВРУ, это их право, это право ВРУ", - подчеркнул спикер.

Также он прокомментировал упреки в его адрес относительно некомандных действий. "Я бы хотел услышать конкретику, в чем некомандная игра. Потому что говорить о некомандной игре очень легко. Я готов по любому вопросу ответить. Что мне говорили? Что я не голосовал на СНБО - так я не голосовал против граждан Украины на СНБО, потому что считаю, что санкции не могут вводиться против наших граждан. Если они виноваты, то у нас есть достаточно законодательных механизмов, которые также приняла ВРУ, чтобы привлечь их к ответственности, а не так, как у нас бывает, что они привлекаются к санкциям, а затем ходят в Верховную Раду, например, или свободно ездят по территории нашего государства", - сказал Разумков.

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Он подчеркнул, что по каждому вопросу готов свою позицию объяснить. "Захотят ли ее слышать, это уже вопрос другой. Я же не могу в этом быть уверен. Помните - "виноват ли в том, что хочется мне кушать". Это тоже вариант. А если профессиональная дискуссия, то я думаю, что мою работу точно назвать некомандной трудно за последние три года, начиная с 2018-го", - подчеркнул Разумков.

Спикер отметил, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами из "Слуг народа", потому что его "позиции не меняются". Он подчеркнул, что борьбу с олигархатом надо вести, но цивилизованным способом.

Разумков выступает за то, чтобы закон об олигархах принимался в рамках Регламента и законодательства. Он подчеркнул, что в законе есть ряд норм, которые нарушают Конституцию Украины, в частности, относительно полномочий СНБО.

Также Разумков рассказал о своем самочувствии, поскольку сейчас болеет коронавирусной болезнью. По его словам, он хорошо себя чувствует, и течение болезни не тяжелое, потому что уже один раз болел COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о "сложной производственной ситуации" в отношениях между фракцией "СН" и председателем ВР Дмитрием Разумковым.

На уточнение, остается ли Разумков частью их команды, Корниенко ответил, что об этом надо спрашивать у того, о чьей принадлежности к команде идет речь. "Кто член какой команды - это надо спрашивать, в первую очередь, у этих людей", - сказал Корниенко.

На вопрос, для самого ли Корниенко Разумков остается частью команды "СН", парламентарий сказал: "Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича".

Автор: Надя Пришляк