Положения закона, признанные неконституционными, утрачивают силу через три месяца со дня принятия КС решения.

Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

В частности, Большая палата КС сегодня, 16 сентября, рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года (№ 1698-VII с изменениями).

"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения закона признаны не соответствующими Основному закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования", - говорится в решении.

Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции абзаца первого части первой статьи 1 Закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

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Вместе с тем суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

Как заявили в суде, положения закона, признанные неконституционными, утрачивают силу через три месяца со дня принятия КС решения.

Также сказано, что решение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Обжалование конституционности закона о НАБУ:

Сегодня, 10 сентября, КС начал рассмотрение представления 50 народных депутатов, которые оспаривают конституционность отдельных положений закона о НАБУ от 14 октября 2014 года (с изменениями).

Согласно представлению, народные депутаты просят признать неконституционными следующие положения закона: абзац 1 ч. 1 ст. 1, который определяет, что НАБУ является государственным органом; ч. 2 ст. 1, которая устанавливает, что НАБУ образуется президентом; ч. 1 ст. 6, согласно которой руководство деятельностью НАБУ осуществляет его директор, который назначается на должность и освобождается от должности президентом; п. 1 ч. 3 ст. 7 об определении президентом трех лиц конкурсной комиссии; абзац 2 ч. 9 ст. 7, который закрепляет, что президент назначает на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов в течение 10 дней со дня внесения комиссией соответствующего представления; второе предложение второго абзаца ч. 6 ст. 26 об определении президентом по одному члену комиссии; ч. 2 ст. 31, которая определяет, что положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования утверждаются президентом.

При этом на заседании КС депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка, Василий Нимченко и Антонина Славицкая заявили, что закон о НАБУ полностью неконституционный, поскольку был принят якобы для узурпации власти президентом, а не для борьбы с коррупцией.

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Автор: Виталий Саенко