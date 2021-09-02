При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.

Украина планирует немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принять законодательство для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро, а также обеспечить прозрачный и надежный процесс отбора его преемника.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

"Украину и Соединенные Штаты связывают общечеловеческие ценности, объединяющие свободные народы мира: демократия, права человека, верховенство права. Мы также признаем, что соблюдение этих ценностей внутри страны важно для защиты и продвижения их по всему миру. Несмотря на продолжающуюся агрессию России, Украина достигла прогресса во внедрении всесторонних демократических реформ и обеспечении прав человека", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками.

В то же время, Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц.

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В частности, эти шаги включают немедленное избрание нового специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора НАБУ, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника.

"Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ", - уточнили в документе.

Кроме того, в заявлении отмечается, что при поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.

Украина планирует ужесточить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство.

"Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях, которые контролируются или оккупированы Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях", - подчеркивается в документе.

Автор: Антонина Доломанжи