Министр юстиции отдельно уточнил, что "прекрасно относится" к Артему Сытнику.

Кабинет министров одобрил законопроект, который предоставляет Национальному антикоррупционному бюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.

Читайте также"Катастрофы не будет": Гетманцев прокомментировал позицию МВФ

Он напомнил, что Конституционный суд Украины двумя своими решениями признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в отборе и назначении директора бюро.

"Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 – в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - пояснил министр.

В то же время, по его словам, проблема «дыры» в законодательстве и статусе НАБУ остались, и ее закрытие – одно из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ. Посмотрим, какой будет реакция парламента на этот законопроект», - написал Малюська.

Министр добавил, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава также является беспристрастным.

«Отдельное уточнение: лично я прекрасно отношусь к Артему Сытнику. Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которым многие могут только позавидовать. И мой фаворит – законопроект №4437. Но, как известно, политика – искусство возможного. И если привести в порядок статус НАБУ как институции можно лишь путем сокращения срока работы Артема – такую опцию тоже не стоит отвергать. Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и. о. кажется никто не сомневается», - подчеркнул Малюська.

Он подчеркнул, что дискуссия вокруг содержания законопроектов будет продолжаться в дальнейшем, но уже в парламенте.

Скандал вокруг НАБУ

28 июля 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

16 декабря вступило в силу решение Конституционного суда, согласно которому утрачивают силу отдельные положения закона О Национальном антикоррупционном бюро. Тогда министр юстиции Малюська объяснил, что это не меняет статус ни директора НАБУ Сытника, ни самого Бюро.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко