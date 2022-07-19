На сайте ВР зарегистрирован соответствующий проект постановления.

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на сайте парламента зарегистрирован проект постановления "О предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Венедиктовой И. В. с должности генерального прокурора" (регистрационный номер 7567).

Отстранение Венедиктовой: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Спустя время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

18 июля заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет. По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

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