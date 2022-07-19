Ирина Венедиктова присутствовала на заседании комитета.

Правоохранительный Комитет ВРУ рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, комитет принял решение рекомендовать Парламенту определиться путем голосования.

За такое решение проголосовали 12 членов комитета, 5 воздержались, 1 выступил против.

Ирина Венедиктова присутствовала на заседании комитета.

"Я достойно пришла на эту должность и достойно уйду. В отношении меня ни у кого нет ничего", - цитирует генпрокурора Железняк.

Он отметил, что в своем выступлении глава Офиса генпрокурора дала советы членам Комитета по дальнейшей реформе правоохранительных органов.

"Это было красивое прощальное слово профильному комитету. Без обвинений и политики", - отметил он.

Заметим, ранее сегодня правоохранительный комитет ВРУ не смог провести внеочередное заседание по увольнению генерального прокурора из-за отсутствия кворума.

Увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора

Как писал УНИАН, 19 июля в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Через некоторое время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

Также во вторник Верховная Рада уволила с должности председателя СБУ Ивана Баканова.

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