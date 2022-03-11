Это Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва.

Пять стран присоединились к привлечению Российской Федерации к международной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

"В национальных судах открыты тысячи производств. К нам присоединились 5 стран. Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва открыли свои производства. Будем двигаться единым юридическим фронтом в международных судах".

Война против Украины: