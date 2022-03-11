Пять стран присоединились к привлечению Российской Федерации к международной ответственности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.
"В национальных судах открыты тысячи производств. К нам присоединились 5 стран. Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва открыли свои производства. Будем двигаться единым юридическим фронтом в международных судах".
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
В начале марта Международный уголовный суд по обращению 39 стран начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.
7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины к России в деле по обвинению в геноциде.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.