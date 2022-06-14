Заместитель министра обороны США не думает, что у него это получится.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, все еще хочет захватить большую часть Украины, если не всю страну.

Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колин Кол, пишет Reuters.

Выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности, Кол сказал, что российскому президенту пришлось сузить свои тактические цели в войне.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он может достичь этих целей", - заявил заместитель министра обороны.

Ранее Кольь сообщал, что Штаты направят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал сроки первых поставок оружия из Соединенных Штатов Америки по ленд-лизу.

Как сообщал УНИАН, по закону о ленд-лизе Украина может получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

По мнению военных экспертов, оружие по ленд-лизу может радикально изменить соотношение сил в войне на территории Украины.

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