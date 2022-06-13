Панин объяснил свою позицию.

Российский актер Алексей Панин, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осуждает войну в нашей стране и критикует преступный режим Кремля, признался, что, находясь на своей Родине, не смог бы так открыто говорить обо всех зверствах оккупантов и о том, что Владимир Путин - убийца.

В интервью Дмитрию Гордону он сказал, что у него есть дочь, за которую он очень переживает. Он не может позволить, чтобы из-за его антивоенной позиции она осталась одна. Поэтому в России он подбирал бы синонимы к словам "война" и "Путин - убийца".

"У дочки кроме меня никого не осталось. Поэтому наверное, я бы не смог, к сожалению, в России в лоб сказать, что Путин– убийца, и мне бы пришлось подбирать какие-то синонимы", – признался актер.

Напомним, ранее Панин показал россиянам ребенка, которого оккупанты собрались убивать в Харькове.

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