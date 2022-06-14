Ранее анонсированные Америкой четыре РСЗО являются только первоначальным траншем.

США направят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, пишет The Washington Post.

Ранее анонсированные Америкой четыре РСЗО являются только первоначальным траншем.

"Мы собираемся предоставить украинцам то, что им нужно для преследования целей на территории Украины", - сказал Кол.

Как писал УНИАН, третья встреча Контактной группы поддержки Украины пройдет в Брюсселе 15 июня. Председательствовать будет лично глава Пентагона Ллойд Остин.

Последнее время украинские официальные лица высказывают все больше недовольства задержками поставок со стороны западных стран тяжелого вооружения для ВСУ.

Ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина проходит через критическую фазу войны.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на Донбассе. Враг сконцентрировал все усилия на захвате Северодонецка.

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