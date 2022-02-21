По словам президента РФ, американский лидер якобы заверил его в том, что Украину не собираются принимать в Альянс "завтра", но позже позиция США изменилась.

Президент России Владимир Путин пожаловался на президента США Джо Байдена, который на переговорах заверил его, что Украину в ближайшее время не примут в НАТО, так как она к этому "еще не готова".

Об этом Путин упомянул во время заседания Совета безопасности России, на котором обсуждается обострение ситуации на украинском Донбассе.

"Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мараторий. Они считают, что Украина сегодня не готова. Поэтому мой ответ был простой: мы считаем, что это не уступка нам, а реализация их планов", – заявил Путин.

"Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину ко вступлению в НАТО. Ну, вот и мораторий. Но не для нас мораторий, а для себя вы этот мораторий делаете. В чем же уступка в нашем направлении?" – спросил он.

По словам Путина, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с ним заявил, что позиция США с тех пор изменилась: "Но в чем эти изменения заключаются, он сказать не смог".

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявил, что в НАТО отказались гарантировать России соблюдение принципа невключения Украины в Альянс.

Украина и НАТО: что известно о пути в Альянс

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна избавиться от коррупции. Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ, отмечал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

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