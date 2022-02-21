Глава МИД РФ пожаловался, что на Западе "не готовы" принимать их предложения.

В НАТО отказались гарантировать России соблюдение принципа невключения Украины в Альянс.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности России, на котором обсуждается обострение ситуации на украинском Донбассе.

"Мы подготовили оценку тех предложений гарантий по безопасности, которые Россия выдвинула перед США и НАТО. В конце января получили реакцию. Оценка этой реакцией показывает, что западные коллеги не готовы принимать наши предложения, прежде всего, касаемо нерасширения НАТО на Восток, мотивируя это волей каждого государства. Альтернативы этому предложению не предложены", – сказал Лавров.

Украина и НАТО: что известно о пути в Альянс

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна избавиться от коррупции. Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ, отмечал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

Обострение на Донбассе: что известно

На днях, 18 февраля, на фоне обострения ситуации на Донбассе главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером в тот же день президент США Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Боевики продолжают обвинять ВСУ в провокациях и обстрелах, а секретарь СНБО Алексей Данилов призывает не верить российским наемникам, подчеркивая, что Украина не собирается силой освобождать Донбасс.

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