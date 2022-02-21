Президент Российской Федерации Владимир Путин созывает внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Тема заседания на данный момент неизвестна.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс России.
"Это - большой Совет безопасности", - заявил Песков.
При этом спикер Путина указал, что заседание Совбеза РФ нерегулярное.
Кроме того, Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее
По его словам, у Путина на сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров.
Угроза полномасштабного вторжения России в Украину – что известно
Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.
В середине декабря МИД РФ опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ, в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.
15 февраля 2022 года РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.
В тот же день Джо Байден сказал, что вокруг украинского государства и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и войска находятся в угрожающей позиции.