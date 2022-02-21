Дмитрий Песков не озвучил тему заседания.

Президент Российской Федерации Владимир Путин созывает внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Тема заседания на данный момент неизвестна.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс России.

"Это - большой Совет безопасности", - заявил Песков.

При этом спикер Путина указал, что заседание Совбеза РФ нерегулярное.

Кроме того, Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее

По его словам, у Путина на сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину – что известно

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

В середине декабря МИД РФ опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ, в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.

15 февраля 2022 года РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.

В тот же день Джо Байден сказал, что вокруг украинского государства и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и войска находятся в угрожающей позиции.

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