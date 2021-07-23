По словам президента, новый руководитель прекрасно понимает задачи, которые стоят перед внешней разведкой.

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) новоназначенного председателя Александра Литвиненко.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский вручил Литвиненко служебное удостоверение.

"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", – подчеркнул президент.

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Он отметил, что новый руководитель прекрасно понимает задачи, которые стоят перед внешней разведкой. По словам главы государства, Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВРУ.

Как сообщал УНИАН, 23 июля президент назначил директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины, уволив с этой должности Валерия Кондратюка. Последний руководил СВР с 5 июня 2020 года.

Автор: Светлана Закелова