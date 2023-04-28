Визит президента Чехии в Украину начался с посещения Бучи и Бородянки.

Украина ценит поддержку Чехии с первого дня полномасштабного вторжения России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, приветствуя президента Чехии Петра Павла.

"Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", - отметил Зеленский.

Он разместил короткое видео их встречи в Мариинском дворце в Киеве.

Видео дня

ОБНОВЛЕНО 16:20. Как сообщает сайт главы государства, президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с находящимся с визитом в нашей стране президентом Чешской Республики Петром Павелом и президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

В ходе встречи президент Чехии выразил поддержку Украине и восхищение решительностью и смелостью украинского народа, борющегося за свою независимость.

В сообщении отмечается, что на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой глава Украинского государства поблагодарил ее страну за гуманитарную и оборонную поддержку Украины. "Спасибо за поддержку украинцев, временно находящихся в вашей стране, за поддержку со стороны общества. Также благодарю за мощную поддержку нашей армии на поле боя", - сказал Зеленский.

Он отметил важность помощи Словакии в восстановлении нашей страны. Зузана Чапутова отметила всестороннюю поддержку Украины со стороны Словакии.

Приезд Павла и Чапутовой - что известно

Сегодня, 28 апреля, в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова.

Павел и Чапутова по прибытии в Киев направились в Бородянку. Там они осмотрели развалины жилых домов, разрушенных российскими оккупантами.

Для Павла, который принес присягу президента Чехии в марте 2023 года, это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину .

Дата поездки Павла была согласована с Зеленским вскоре после инаугурации. После избрания Павла политики договорились, что поездка состоится вместе с Чапутовой, которая ранее уже была в Украине.

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