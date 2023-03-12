Сегодня Зеленский и Павел во время телефонного разговора обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в безопасности.

Президент Чехии Петр Павел, который принес присягу на этой неделе, планирует в апреле посетить Украину.

"Павел посетит Украину в апреле, об этом он договорился сегодня во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским", - пишет издание издание ÇTK со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Маркету Ржехакову.

Выборы в Чехии

В конце января в Чехии состоялись выборы президента. По результатам подсчета 100% голосов, во втором туре президентских выборов в Чехии победу одержал бывший глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел.

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9 марта он принес присягу и официально стал президентом Чехии.

Что Петр Павел говорил об Украине

В конце января президент Украины Владимир Зеленский позвонил Петру Павелу и поздравил с победой на выборах. После этого разговора избранный чешский лидер пообещал поддерживать Украину.

Также Павел заявлял, что Украина, по его мнению, действительно заслуживает членства в НАТО сразу после войны.

В то же время Павел высказывал противоречивое мнение о недопустимых сценариях проигрыша РФ в войне против Украины. Мол, если Россия развалится, то у мира станет больше проблем. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на это ответил, что "поддерживая Украину, надо также верить в Украину, а не готовить ее к худшему".

12 марта Зеленский и Павел провели еще один телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности в безопасности Украины.

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