Решение одобрило правительство.

Чехия пришлет Украине более четырех тысяч артиллерийских снарядов. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии в Twitter.

"Передачу 4006 артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм Украине недавно на своем заседании одобрило правительство Чехии. Это будет сделано через соглашение о пожертвованиях", – говорится в сообщении.

С предложением безвозмездно передать Украине партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов выступила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Idnes.

В итоге Украине отправят снаряды на сумму около 37 миллионов крон (1,7 миллиона долларов).

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