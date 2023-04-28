Они уже посетили Бородянку в Киевской области, в дальнейшем запланирована встреча с президентом Зеленским.

Утром 28 апреля в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Отмечается, что Павел и Чапутова прибыли в Киев на поезде на фоне новой ракетной атаки РФ по Украине.

Вскоре главы государств встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По прибытии на железнодорожный вокзал города Немишаево в Киевской области президентов Павел и Чапутова встретили, среди прочих, бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис и посол Чехии в Киеве Радек Матула.

Также сообщается, что Павел и Чапутова направились в Бородянку прямо с железнодорожного вокзала. В Бородянке, куда они прибыли около 08:00. Они уже успели осмотреть развалины жилых домов, разрушенных российскими оккупантами.

Путешествие двух президентов сопровождается строгими мерами безопасности, на месте присутствуют чешские и словацкие вооруженные полицейские и украинские военные.

Петр Павел и Украина - главное

Для Павела, который принес присягу президента Чехии в марте 2023 года, это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дата поездки Павела была согласована с Зеленским вскоре после инаугурации. После избрания Павела политики договорились, что поездка состоится вместе с Чапутовой, которая уже приезжала в Украину раньше.

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