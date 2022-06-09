Автором законопроекта является нардеп, подозреваемый в получении полумиллионной взятки, и который предлагал назвать улицу в честь Зеленского.

В Верховную Раду поступил законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины за государственную измену.

Законопроектом №7452 от 9 июня предлагается внести соответствующие изменения в статью 111 Уголовного кодекса Украины.

Автором документа является народный депутат Сергей Кузьминых. Сейчас он передан на рассмотрение руководству парламента.

На момент выхода новости текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Уголовный кодекс Украины - статья 111

Отметим, что статья Уголовного кодекса, в которую предлагается внести изменения, дает определение понятия государственной измены и регулирует наказание за ее совершение. В частности, действующая редакция УКУ предусматривает за совершение госизмены наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Если госизмена совершена в условиях военного положения, нарушителю грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, конфискацию имущества.

При этом, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, не выполнивший преступное задание и добровольно заявивший об этом органам государственной власти.

Гражданство Украины - чем регулируется

Вопрос о гражданство Украины регулируется Конституцией Украины, Законом "О гражданстве Украины", а также международными договорами.

Согласно статье 4 Конституции Украины, основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом. А статья 25 предусматривает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство. Также он не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.

В статье 2 Закона "О гражданстве" установлено, что законодательство о гражданстве должно основываться на ряде принципов, один из которых - невозможность лишения гражданина Украины гражданства Украины. Также этот закон определяет основания для приобретения и потери украинского гражданства.

В Украине известны случаи с лишением гражданства. Так, в апреле 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек - Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука - с наличием у них гражданства других государств.

Сергей Кузьминых - что известно об авторе законопроекта

На досрочных парламентских выборах 2019 года Сергей Кузьминых одержал победу в одномандатном округе №67 в Чудновском районе Житомирской области, где баллотировался от политической партии "Слуга Народа". Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности.

В 2015 году основал благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых".

28 января 2022 года правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в 558 тысяч гривень. По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

До начала полномасштабного вторжения России Высший антикоррупционный суд (ВАКС) пять раз собирался на заседание для избрания нардепу меры пресечения, но так и не смог этого сделать, в том числе из-за неявки подозреваемого и адвокатов на заседание.

20 мая стало известно, что ВАКС отпустил Сергея Кузьминых под залог в 49600 тысяч гривень. Адвокат нардепа Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых также должен являться по вызову в суд, сдать загранпаспорт, и воздержаться от общения с некоторыми лицами.

В июне издание "Обозреватель" сообщило, что Сергей Кузьминых предложил переименовать улицу в одном из сел на Житомирщине в честь президента Владимира Зеленского. "Как мне стало известно, на данный момент проводят общественные слушания по переименованию улиц и переулков на территории Миропольской территориальной общины. Предлагаю одну из улиц Мирополя переименовать в честь президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в тексте депутатского обращения.

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