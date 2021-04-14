Владимир Зеленский лишил гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ОП.

"Решение принято. Далее документы пошли на СНБО, МИД, миграционную службу", - уточнил собеседник издания.

Сообщается, что речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке. А лишение их гражданства Украины связано с наличием у них гражданства других государств: у Вадима Альперина (гражданство Израиля), у Араика Амирханяна (гражданство Армении) и у Александра Еримичука (гражданство Румынии).

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Санкции против контрабандистов: что известно

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции до десяти главных контрабандистов страны.

Рассказывая о решении СНБО, президент отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированные активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

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Автор: Олег Давыгора